Водянова похвасталась плоским животом после пяти родов

Последние дни лета модель решила провести в кругу семьи. Соответствующие фото она опубликовала в сети.

Сейчас модель Наталья Водянова отдыхает со своим супругом и детьми, полностью посвящая время семье. На одном из снимков модель изображена в объятиях любимого старшего сына. Пользователи отметили, что знаменитость на фото напоминает ровесницу наследника. Также подписчики отметили, что данным снимком модель хотела похвастаться плоским животом, хотя родила пятерых детей. Данный факт взбудоражил поклонников и они задались вопросом, как Наталье это удалось. Однако вопрос, как всегда, остался без ответа.

Напоминаем, что Наталья Водянова в 2011 году вышла замуж за французского бизнесмена Антуана Арно и счастлива с избранников по сей день. У возлюбленных двое совместных детей. Старшие наследники Натальи Водяновой прекрасно относятся к новому возлюбленному своей матери, а также у них прекрасные отношения со своим родным отцом – английским аристократом Джастином Портманом.

Анна Котова