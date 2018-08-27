Только отечественные врачи смогли помочь онкобольному Караченцову

В сети появилось сразу две новости про Николая Петровича. Первая из них говорила о том, что израильские врачи не смогли вылечить актера.

Однако вторая была крайне позитивной для поклонников таланта знаменитого артиста. Онкобольному Караченцову смогли помочь отечественные врачи.

Не так давно его поклонников потрясла новость о том, что Николаю Петровичу был поставлен страшный диагноз рак легких. Вместе со своей семьей он отправился в одну из лучших клиник Израиля, где прошел курс облучения. К сожалению, результаты от этого были крайне незначительными, потому специалисты в Тель-Авиве лишь беспомощно разводили руками.

После того как Николай Караченцов вместе с женой вернулся обратно в Россию, женщина решила не сдавать и отправила актера в онкологический центр, находящийся в Красногорске.

Там произошло настоящее чудо, не иначе. Стараниями местных специалистов опухоль в легких резко уменьшилась в размерах, потому врачи отметили положительную динамику и уже дают довольно высокие вероятности того, что недуг удастся отправить в ремиссию.

Поклонники на просторах социальных сетей желают Николаю Петровичу скорейшей поправки и уверены, что российские врачи сделают все необходимое для того, чтобы мужчине стало лучше как можно быстрее.

Николай Офицеров