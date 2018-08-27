В Мексике «Одесская Барби» увидела НЛО при грозе

Огромный чёрный объект, который показала «Одесская Барби», напомнил некоторым поклонникам прилёт предсказываемой рядом специалистов Нибиру.

Валерия Лукьянова зафиксировала НЛО, когда отдыхала в Мексике. Звезда порекомендовала тем, кто хочет рассмотреть объект, воспользоваться функцией медленного просмотра. Она его увидела, именно когда прокрутила запись, тщательно изучая все детали. «Одесская Барби» заявила, что это именно НЛО, поскольку характер движения совсем не напоминал природное явление.

Некоторые фанаты были с ней согласны, начав вспоминать и другие случаи наблюдения появления инопланетян, причём не только при грозе. Например, одна поклонница вспомнила, как заметила некий оранжевый объект, гуляя среди пирамид в Египте, а другой удалось увидеть НЛО просто с балкона своего дома. Ряд подписчиков отметили, что именно такой космический корабль, какой зафиксировала Валерия Лукьянова, наблюдается уже не в первый раз. Подобная инопланетная активность началась ещё с 22 июля. Большие чёрные НЛО видели в Украине и Казахстане.

Ирина Летинская