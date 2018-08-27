Аналитики выяснили, сколько в час зарабатывают Кайли Дженнер и Бейонсе

Не секрет, что время богатых людей стоит дорого. Недавно аналитики из агентства Business Insider выяснили, сколько голливудские актеры, певцы и телезвезды зарабатывают в час. Стоит отметить, что в рейтинг попали Кайли Дженнер и Бейонсе.

Согласно последним данным американских аналитиков, самым высокооплачиваемым актером в Голливуде является именно Джордж Клуни, поскольку мужчина в час зарабатывает 27 283 долларов. Именно по этой причине актер оказался на первом месте в рейтинге. Отстает от Клуни телезвезда и косметический магнат Кайли Дженнер, которая в час получает порядка 19 006 долларов.

Третье место занимает актер Дуэйн Джонсон, что выручает 14 155 долларов в час. На последнем месте в рейтинге из семи звезд оказалась певица и многодетная мать Бейонсе. За час американская звезда способна заработать 6,849 долларов США.

Светлана Славянская