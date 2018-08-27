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| | «Я ей поставила условие»: Успенская намерена лишить дочь наследства

«Я ей поставила условие»: Успенская намерена лишить дочь наследства

Сегодня, 11:36

29-летняя наследница королевы шансона получит внушительное состояние матери только после того, как родит ей внуков.

 

Дочь знаменитой исполнительницы Любови Успенской Татьяна Плаксина очень редко видится с родительницей. 29-летняя девушка занимается творчеством за границей – она рисует и продвигает музыкальную деятельность. Татьяна живет в роскошных апартаментах в Коста-Рике, которые оплачивает ее мама. Сейчас Любовь Успенская с дочкой отдыхает в Испании. Успенская старается как можно больше времени проводить вместе с Таней и намекает ей на внуков. Знаменитость недовольна, что ее дочь до сих пор не стала мамой.

Немолодая артистка уже давно мечтает о внуках, но Татьяна пока не спешит с семьей и намерена в ближайшее время посвятить себя творчеству. Семейная ситуация накалилась до такого предела, что Успенская пригрозила дочери, заявив, что намерена лишить ее наследства. «Я ей поставила условие – если ты не родишь до 2020 года, я лишаю тебя наследства», - выдвинула ультиматум Успенская. Девушка сильно не расстроилась, заявив, что пока не готова к материнству. «Лишай!», - ответила Татьяна матери.

Любовь Успенская родила Татьяну в 35-летнем возрасте. Сейчас певица считает, что ей надо было сделать это раньше. Артистка не жалеет денег для дочери и потакает всем ее капризам. Татьяна профессионально рисует, а также планирует проявить себя в музыкальной сфере.


Мирослава Донцова

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