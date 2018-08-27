Дочь Эдуарда Успенского открыла семейный секрет про любовь отца к сектам

Писатель предстал в зловещем образе перед публикой после раскрытой правды.

Недавно дочь Эдуарда Успенского Татьяна решила поведать о своем детстве, а также открыла семейную тайну про любовь отца к сектам. Когда она была ребенком, то попала в тоталитарную секту, в которую входил ее отец. На протяжении четырех лет, которые Татьяна провела в секте, ее избивали, а отец, зная все это, продолжал поддерживать организацию 30 лет. Девочка не смогла вынести издевательств и сбежала домой, но там была мачеха, которая пыталась выжить девочку. В возрасте 21 года Татьяна окончательно ушла из дома, потом вышла замуж и сейчас воспитывает двоих детей. Через время у Татьяна начали налаживаться отношения с Успенским, но только после того, как он женился на третьей избраннице, которая не смогла терпеть его характер, а последнее время принимала антидепрессанты.

Друзья Эдуарда Успенского не верят рассказу его дочери и говорят, что она неблагодарная. Татьяна не стала поддерживать отца во время болезни. Рядом с ним находилась вторая супруга и приемные дети. Семья писателя боится, что старшая наследница будет претендовать на внушительное наследство. Сама же Татьяна на программе «Пусть говорят» заверила, что уважает решение отца и не собирается бороться за миллионы.

Анна Котова