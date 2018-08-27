«Однодневка безголосая»: Соцсети затравили предполагаемую любовницу Агутина

Мнения

«Однодневка безголосая»: Соцсети затравили предполагаемую любовницу Агутина

 «Мягкие рога» музыкант наставил супруге со своей молодой подопечной Элиной Чагой. Теперь девушку…

За признание российского Крыма? Власти Израиля устроили «травлю» Наташе Королёвой - эксперт

От редактора

За признание российского Крыма? Власти Израиля устроили «травлю» Наташе Королёвой - эксперт

  Муж певицы Тарзан, из-за стриптиза в Севастополе попавший в список «Миротворца», мог повлиять на…

Сюжеты:

Ольгу Бузову уличили в беременности Аналитики выяснили, сколько в час зарабатывают Кайли Дженнер и Бейонсе СМИ: Меган Маркл обманула своего отца, который мечтает снова увидеть дочь Госпитализированная Наталья Штурм рассказала фанатам о своем самочувствии Чтение и математика: Трехлетняя дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма пошла в школу «Прилизанные и сладкие»: Бузова подобрала себе мужиков «с памперсами» для шоу «Вывалила пузо и складки»: Поклонники высмеяли архивное фото Анастасии Волочковой Вместо платной М-4 «Дон» «Яндекс.Карты» отправляют водителей по бездорожью «Держитесь подальше»: Во Флориде злоумышленник расстрелял людей на кибертурине «Яндекс» заблокируют в России по требованию Мосгосуда Экс-любовник Клюкиной засветился на шоу «Замуж за Бузову» «Пополнение в семье»: Принц Гарри и Меган Маркл завели домашнего питомца
| | Дочь Эдуарда Успенского открыла семейный секрет про любовь отца к сектам

Дочь Эдуарда Успенского открыла семейный секрет про любовь отца к сектам

Сегодня, 11:29

Писатель предстал в зловещем образе перед публикой после раскрытой правды.

 

Недавно дочь Эдуарда Успенского Татьяна решила поведать о своем детстве, а также открыла семейную тайну про любовь отца к сектам. Когда она была ребенком, то попала в тоталитарную секту, в которую входил ее отец. На протяжении четырех лет, которые Татьяна провела в секте, ее избивали, а отец, зная все это, продолжал поддерживать организацию 30 лет. Девочка не смогла вынести издевательств и сбежала домой, но там была мачеха, которая пыталась выжить девочку. В возрасте 21 года Татьяна окончательно ушла из дома, потом вышла замуж и сейчас воспитывает двоих детей. Через время у Татьяна начали налаживаться отношения с Успенским, но только после того, как он женился на третьей избраннице, которая не смогла терпеть его характер, а последнее время принимала антидепрессанты.

Друзья Эдуарда Успенского не верят рассказу его дочери и говорят, что она неблагодарная. Татьяна не стала поддерживать отца во время болезни. Рядом с ним находилась вторая супруга и приемные дети. Семья писателя боится, что старшая наследница будет претендовать на внушительное наследство. Сама же Татьяна на программе «Пусть говорят» заверила, что уважает решение отца и не собирается бороться за миллионы.


Анна Котова

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Елена Воробей мечтала исполнить песню на юбилее Успенского
Елена Воробей мечтала исполнить песню на юбилее Успенского

У актрисы Елены Воробей были большие планы на сотрудничество с литератором, но смерть Эдуарда Успенского перечеркнула их.

Татьяна Тарасова смирилась, что так и не стала мамой
Татьяна Тарасова смирилась, что так и не стала мамой

Отечественный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова три раза была в браке, но так и не смогла стать матерью. Несмотря на это, Тарасова не жалеет, что…

В детстве над Анитой Цой издевался её отец
В детстве над Анитой Цой издевался её отец

Прославленная отечественная певица Анита Цой побывала в гостях у Татьяны Устиновой на её телепередаче под названием «Мой герой». На съёмках программы певица…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости