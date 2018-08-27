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| | Запуганные и зажатые: Киркорова заподозрили в грубом обращении с детьми

Запуганные и зажатые: Киркорова заподозрили в грубом обращении с детьми

Сегодня, 13:11

Мартин и Алла-Виктория – полная противоположность жизнерадостным и раскованным детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина, заметили фанаты.

 

В 2011 году эпатажный певец Филипп Киркоров стал дважды отцом – суррогатная мать родила артисту дочь Аллу-Викторию и сына Мартина. Киркоров долго скрывал своих наследников от посторонних глаз, однако, когда малыши подросли, исполнитель активно начал делиться с обществом всеми достижениями своих наследников. У Мартина и Аллы-Виктории есть личный Instagram-аккаунт, в котором Киркоров сообщает о каждом шаге своих наследников. Дети Киркорова с раннего детства приучены к камерам и вниманию журналистов. Они часто появляются в качестве моделей на модных показах или выступают вместе со знаменитым отцом. Многие обвиняют артиста в чрезмерном баловании детей популярностью и богатством. Фанаты считают, что такое воспитание сломает детскую психику, а в будущем Алла-Виктория и Мартин станут несчастными.

 

Пользователи Сети обратили внимание на то, что на многих снимках дети Филиппа Бедросовича выглядят грустными и неуверенными в себе. «Зажатые и запуганные», - пишут фолловеры. Закомплексованность Мартина и Аллы-Виктории может говорить о плохих отношениях в семье, уверены поклонники артиста. Детей Киркорова сравнили с Лизой и Гарри и отметили, что дети Галкина и Пугачевой очень раскованные и уверенные в себе, что говорит о гармонии и любви в семье. Киркорова же заподозрили в грубом обращении с детьми, из-за которого мальчик и девочка стали зажатыми и загнанными. Фанаты отметили, что Киркорова с его «ангельским» характером не просто так обвиняют - он давно заслужил славу грубого и скандального артиста.

Некоторые предположили, что артист старается переплюнуть Пугачеву, дети которой стали очень популярными. Он намеренно заставляет наследников позировать перед камерой, дефилировать, учить иностранные языки, петь, танцевать, чтобы показать стране, что его дети лучше. Однако пока артисту не удается затмить милых и лучезарных детей экс-супруги.


Мирослава Донцова

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