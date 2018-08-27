Ищет Матильду в каждой: Сергей Шнуров страстно целуется с молодыми петербуржскими моделями

По всей видимости, о бывшей супруге Матильде, он уже позабыл, потому как регулярно проводит время в компании представительниц прекрасного пола.

Активность личной жизни Шнурова сложно не отметить, ведь в сети то и дело всплывают новые кадры с похождений рокера. Вот и накануне появилась серия снимков, на которых Сергей запечатлен в объятьях, а затем и страстных поцелуях известной в узких кругах модели Ксении Костровской. Девушка разместила в микроблоге, который создала лишь несколько дней назад, ряд снимков. На некоторых из них пара страстно целуется в губы.

Естественно, к Шнурову приковано максимальное внимание, потому фотография быстро разлетелась по всему интернету, а подписчики тут же решили, что Ксения является новой возлюбленной Сергея. Шнурову за последние несколько дней приписывали отношения также с его бывшей возлюбленной Оксаной Акиньшиной, заявившей публично о разводе с мужем.

Многие фолловеры также обратили внимание, что Костровская лицом очень напоминает Матильду, с которой Шнуров разорвал отношения ранее. Подписчики пришли к мнению, что Шнуров тем самым ищет проявления экс-супруги в каждой девушке, с которой проводит время.

Следует отметить, что слухи о романе Ксении и Сергея развеяла сама Костровская, которая отметила, что Сергей по-прежнему свободный мужчина и данные снимки не следует воспринимать, как фото-доказательство их отношений.

Николай Офицеров