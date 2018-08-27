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| | Истощенная Анджелина Джоли шокировала фанатов своим внешним видом

Истощенная Анджелина Джоли шокировала фанатов своим внешним видом

Сегодня, 10:33

Долгий и мучительный бракоразводный процесс одной из самых красивых пар Голливуда, который тянется уже на протяжении двух лет, не мог не отразиться на актрисе. В последнее время нервные переживания практически довели ее до анорексии.

 

Анджелина Джоли пытается не просто получить развод, но и отсудить у Брэда Питта право опеки над детьми, однако пока она проигрывает. Все ее попытки обвинить актера в неуплате алиментов оказались тщетными. Согласно последнему решению, отцу разрешили видеть детей через день, а также проводить с ними выходные и праздники.

Подобные стрессовые ситуации существенно подорвали физическое и психическое здоровье звезды. По данным инсайдеров, из-за перенапряжения Джоли довела себя до истощения, отказываясь принимать пищу, поэтому врачам пришлось госпитализировать ее для стабилизации ситуации.

 

Эту информацию косвенно подтверждают снимки, на которых актриса выглядит изнеможденной, при этом даже грамотно подобранная одежда не способна скрыть болезненную худобу. Фото ужаснуло поклонников звезды, которые не ожидали увидеть своего кумира в столь плачевном состоянии.


Пойда Анна

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