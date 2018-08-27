«Все на одно лицо»: Пелагея изменилась до неузнаваемости

По мнению поклонников, артистка злоупотребляет уколами красоты. Данное предположения подтверждают новые снимки.

Знаменитая певица Пелагея ведет скрытную жизнь, но иногда все же публикует в сети фотографии. Недавно артистка в одном из детских заведений встретилась с Натальей Подольской. Наталья обрадовалась встрече, и сделала фото, которое опубликовала в интернете. Поклонники незамедлительно принялись обговаривать внешний вид Пелагеи, отметив, что она изменилась до неузнаваемости. Некоторые даже не сразу узнали исполнительницу. Один из подписчиков написал, что звезды стали все на одно лицо. Также были и такие, которые заявили, что Пелагеи сильно увлеклась уколами красоты. Однако многие фанаты встали на защиту артистки. Они сказали, что на фото просто ракурс неудачный.

Напоминаем, что в прошлом году Пелагея подарила своему любимому супругу дочь. Однако родители так и не показали малышку поклонникам, они ее скрывают ото всех. Сама исполнительница иногда в интервью все же рассказывает о наследнице.

Анна Котова