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| | Госпитализированная Наталья Штурм рассказала фанатам о своем самочувствии

Госпитализированная Наталья Штурм рассказала фанатам о своем самочувствии

Сегодня, 10:16

Эпатажная певица Наталья Штурм, которую недавно экстренно госпитализировали в больницу, рассказала пользователям Интернета о своем самочувствии. Однако поклонников напугал внешний вид артистки.

Госпитализированная Наталья Штурм в своем Instagram разместила серию фотографий, которые и напугали поклонников. На кадрах певица демонстрировала катетер в руки и перемотанное запястье. Однако, по словам самой знаменитости, она уже намного лучше себя чувствует. Штурм уже находится у себя дома, где и продолжат реабилитацию.

Сама певица призывает фанатов тщательно следить за здоровьем, правильно питаться и не нервничать, чтобы не угодить в больницу. Напомним, что Наталья Штурм почувствовала себя плохо из-за нервного срыва, который случился из-за её бывшего супруга.


Светлана Славянская

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