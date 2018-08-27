Госпитализированная Наталья Штурм рассказала фанатам о своем самочувствии

Эпатажная певица Наталья Штурм, которую недавно экстренно госпитализировали в больницу, рассказала пользователям Интернета о своем самочувствии. Однако поклонников напугал внешний вид артистки.
Госпитализированная Наталья Штурм в своем Instagram разместила серию фотографий, которые и напугали поклонников. На кадрах певица демонстрировала катетер в руки и перемотанное запястье. Однако, по словам самой знаменитости, она уже намного лучше себя чувствует. Штурм уже находится у себя дома, где и продолжат реабилитацию.
Друзья мои!) Спасибо, что переживали за меня, уже все норм, я дома. Следите за своим здоровьем, правильно питайтесь и не нервничайте - все будет хорошо ???? Ну и немножко вам летнего задора в ленту - сама я не смогла порадовать вас этим летом, пусть за меня это сделают мои коллеги - тоже хорошие мамочки и красивые женщины! #любвивам #счастья #красота #здоровье #зож #фитнес #берегитесебя #??
Сама певица призывает фанатов тщательно следить за здоровьем, правильно питаться и не нервничать, чтобы не угодить в больницу. Напомним, что Наталья Штурм почувствовала себя плохо из-за нервного срыва, который случился из-за её бывшего супруга.