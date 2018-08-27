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| | За признание российского Крыма? Власти Израиля устроили «травлю» Наташе Королёвой

За признание российского Крыма? Власти Израиля устроили «травлю» Наташе Королёвой

Сегодня, 10:23

Певице без объяснения причин сорвали ряд концертов в стране и назвать это иначе, чем травля эксперты не смогли. 

 

Поклонники убеждены в том, что соответствующее отношение властей Израиля, устроивших ей травлю, связано с тем, что она признает Крым, как российскую территорию. Чего стоит коллаж, появившийся на ее сайте в день запрета ей въезда на Украину. На фотографии она, уроженка Киева, изображена с картой Украины, на которой Крым ее частью не значится.

Израиль, как известно, находится с Киевом в крайне теплых отношениях, потому увидеть здесь связь довольно нетрудно. Буквально в прошлом году также в базе «Миротворца» оказался также и супруг Наташи Королёвой – Тарзан. Сергей Глушко попал туда за «сознательное нарушение государственной границы Украины». Он был членом жюри конкурса красоты «Жемчужина Чёрного моря-2017», который в июле проходил в Севастополе. По мнению украинских властей, посещение Крыма возможно только через пешую границу со стороны Украины, а вот самолеты и паромы из России признаются запрещенными, ведь Киев не может контролировать поток туристов, именно по этой причине и подвергается критике и осуждению Крымский мост.

Стоит напомнить, что Королева должна была выступить в Кармиэле, Нагарии и Мигдаль а-Эмеке с 28 по 30 августа. Артистка заявила, что все равно направляется на святую землю и ожидает от фанатов поддержки, призывая их провести акцию протеста у миниципалитета Кармиэля. Русскоязычные жители Израиля полагают, что все дело исключительно в политике, а потому как в деле замешаны именно чиновники Кармиэля: «Это все за признание Наташенькой российского Крыма?». Вероятно, считают фанаты, местным израильским чиновникам поступил сигнал «сверху», чтобы Наташа Королева лишилась возможности выступать на территории страны, хотя ее коллеги - Максим Галкин, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Владимир Винокур - беспрепятственно проводят концерты в Израиле.


Николай Офицеров

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