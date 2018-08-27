Ким Кардашьян злобно высмеяла в Сети мужа и его любимые тапочки

Канье Уэст обожает сланцы, однако не может адекватно определить размер своей ноги.

Модный бренд Yeezy, под которым выпускается дорогая обувь, может оказаться нежизнеспособным. Сам Уэст, владелец бренда, страдает из-за недоработанных моделей. Например, он подвергся насмешкам в Сети, после того как явился на свадьбу 2 Chainz в любимых тапочках, совершенно не подходящих к дорогому костюму.

За пристрастие к тапочкам злобно высмеяла в Сети мужа и Ким Кардашьян, наплевав на правило не унижать своих. Уест как раз показывал супруге новый подарок - «Мерседес» неонового цвета. В это время инстадива снимала его ноги в сланцах не по размеру, сопровождая видео едкими комментариями.

Короткий ролик вызвал у всех поклонников звёздной пары множество разговоров о полном отсутствии вкуса у Канье. Говорили, что бренд Yeezy, в котором приходится ходить всей семье – это на редкость некрасивые вещи. Рэперу рекомендовали оставить модный бизнес. Возникло даже правило: «Если это носит Кардашьян, не покупай это».