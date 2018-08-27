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| | Ким Кардашьян злобно высмеяла в Сети мужа и его любимые тапочки

Ким Кардашьян злобно высмеяла в Сети мужа и его любимые тапочки

Сегодня, 10:33

Канье Уэст обожает сланцы, однако не может адекватно определить размер своей ноги.

Модный бренд Yeezy, под которым выпускается дорогая обувь, может оказаться нежизнеспособным. Сам Уэст, владелец бренда, страдает из-за недоработанных моделей. Например, он подвергся насмешкам в Сети, после того как явился на свадьбу 2 Chainz в любимых тапочках, совершенно не подходящих к дорогому костюму.

За пристрастие к тапочкам злобно высмеяла в Сети мужа и Ким Кардашьян, наплевав на правило не унижать своих. Уест как раз показывал супруге новый подарок - «Мерседес» неонового цвета. В это время инстадива снимала его ноги в сланцах не по размеру, сопровождая видео едкими комментариями.

Короткий ролик вызвал у всех поклонников звёздной пары множество разговоров о полном отсутствии вкуса у Канье. Говорили, что бренд Yeezy, в котором приходится ходить всей семье – это на редкость некрасивые вещи. Рэперу рекомендовали оставить модный бизнес. Возникло даже правило: «Если это носит Кардашьян, не покупай это».


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