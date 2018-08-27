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| | Уходить надо красиво: Престарелую Ротару осудили за работу до обмороков

Уходить надо красиво: Престарелую Ротару осудили за работу до обмороков

Сегодня, 10:04

Заслуженную артистку пристыдили за обслуживание корпоративов и жизнь на широкую ногу. Фанаты посоветовали уже не молодой певице больше отдыхать и подумать наконец-то о покое, чтобы снова не потерять сознание от усталости.

 

Софию Ротару любят миллионы зрителей за шикарный голос, очаровательную улыбку, обаяние и прекрасный внешний вид. В начале августа артистке исполнился 71 год, однако исполнительница по-прежнему продолжает очаровывать молодостью. Многие осуждают престарелую Ротару за перебор с пластикой, другие же, наоборот, относятся положительно к «омоложению» лица артистки.

Несмотря на свой почтенный возраст, София Ротару продолжает заниматься творческой деятельностью: часто выступает на закрытых корпоративах, а также активно гастролирует. На днях эстрадная певица побывала в Уфе, однако ее выступление закончилось не так, как планировалось изначально. Певица упала в обморок на сцене, после чего была госпитализирована. Позже состояние артистки прокомментировал врач-кардиолог, заметив, что проблемы со здоровьем Ротару возникли из-за чрезмерных нагрузок, которые довели исполнительницу до ишемического приступа.

В Сети активно обсуждают здоровье заслуженно артистки. Многие пришли к выводу, что певица виновата сама в том, что случилось. В таком возрасте нужно думать о покое, а не обслуживать корпоративы. Ротару осудили за работу до обмороков, отметив, что сейчас ей надо заняться своим здоровьем и не гнаться за жизнью на широкую ногу. «Надо уходить красиво», «Может, хватит по концертам ходить?», «Позоризе», - возмущаются в Сети. Некоторые встали на защиту певицы, отметив, что она жертвует своим здоровьем ради родных и близких, которым помогает деньгами. «А как по другому? Семья сына на ней! Братья в деревне с семьями,её младшая сестра..Она никому не отказывает,со всеми делится всю свою жизнь», - заметили фанаты.


Мирослава Донцова

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