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| | Наставник шоу «Голос. 60+» Лев Лещенко не верит, что его подопечные станут звездами

Наставник шоу «Голос. 60+» Лев Лещенко не верит, что его подопечные станут звездами

Сегодня, 10:10

Осенью на «Первом канале» стартует новое шоу «Голос. 60+». Наставниками в проекте станет Пелагея, Леонид Агутин, Валерий Меладзе и Лещенко, который будет дебютировать в данной роли.

 

В недавнем интервью Лев Лещенко поведал, что данный проект станет чем-то новым. На шоу приходят разные люди и происходит невероятное. Например, во время слепого прослушивания слышишь относительно молодой голос, а когда поворачиваешься, то видишь, что участнику уже за 80 лет. Также исполнитель сообщил, в свою команду каждый наставник будет набирать только четыре человека, поэтому должно быть очень интересно. Лев Лещенко добавил, что постарается быть справедливым, а всех, кто не пройдет будет говорить ободряющие слова.

Помимо этого артист поведал, что не верит в способность своих подопечных стать звездами. Все участники проекта, по его словам, уже успешные в своей профессии и прекрасно понимают, что в таком возрасте звездами уже не становятся. Работа над шоу займет всего восемь дней. Сам Лещенко с остальными наставниками не ссорится и не конкурирует, поэтому на площадке часто слышится смех.


Анна Котова

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