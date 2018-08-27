Это уже ад? Россияне взбешены заполонившей эфиры Бузовой

Все меньше остается людей, которые разделяют такое повальное помешательство российских телевизионщиков на личности поющей ведущей.

По мнению фанатов, Бузова теперь не только в «Доме-2» и с клипами на российском сегменте YouTube, но теперь она пробирается еще дальше. Самое главное, ее «сольное» шоу «Замуж за Бузову», которое является женским аналогом «Холостяка». Вчера зрители уже имели возможность увидеть первую серию и отзывы на нее, мягко говоря, разнообразные. Да и новый сезон танцевального шоу недавно вышел, и в нем тоже принимает участие исполнительница. Создается впечатление, что Бузова гипервостребованная, но своим охватом работодателей она отнимает возможности у своих же коллег, что однажды может сыграть с ней злую шутку. Сетевые эксперты убеждены, что популярность и внешние данные знаменитости не вечны, а значит, придет время, когда Бузовой понадобится сторонняя помощь - вот тогда она и поймет, как сильно навредила современным обитателям эстрады.

Практически все взбешены тем, что заполонившей эфиры Бузовой искусственно уделяется больше внимания, чем она того достойна на самом деле. По их мнению, попытки сделать из нее едва ли не главную звезду в России выглядят пугающе.

«Бузова в танцах, Бузова в рекламе, Бузова против Бородиной, замуж за Бузову, Бузова на заставке ТНТ. Это уже ад? Или мне показалось», - пишут пользователи, реагируя на происходящее.

Тем не менее, находятся и те, кто удивляется тому, каким образом Ольга успевает все делать, ведь несмотря на все перечисленное в комментарии недоброжелателя поющей ведущей, у нее практически каждый день живые выступления, с которыми она ездит по всей России.

Николай Офицеров