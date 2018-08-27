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«Прилизанные и сладкие»: Бузова подобрала себе мужиков «с памперсами» для шоу

Сегодня, 09:08

Нормальный мужик не придет на шоу позориться, считают «диванные» эксперты, а те, кто уже на программе, пока юны и не готовы к отношениям, брутальности им придает только бородка.

 

26 августа на канале ТНТ транслировали первую серию долгожданного шоу «Замуж за Бузову», на котором исполнительница будет искать своего избранника. Недавно Ольга Бузова опубликовала снимок, на котором изображена с большим букетом цветов, подписав публикацию просьбой, чтобы пользователи угадали от кого подарок. Именно под этим фото подписчики выразил свое мнение по поводу проекта и его участниках. Одни желали удачи артистке и, чтобы она наконец нашла любовь. Другие писали, что все наигранно и не по-настоящему. Одна из подписчиц сказала, что в данном шоу Ольга примеряет на себя роль мужчины. Дело в том, что на программе нет ни одного мужика, все какие-то прилизанные и сладкие. Из этого подписчица сделала вывод, что Бузова подобрала для проекта мужиков «с памперсами».

Также были и такие пользователи, которые писали, что на шоу исполнительница предстала перед ними настоящей, показала свои чувства. Однако хейтеры в один голос заявляли, что такие «брутальные мачо» пришли только ради выгоды, ведь если они не выберут Ольгу, то могут отдать предпочтение деньгам. Несмотря на всю критику многие поклонники надеются, что после всех жизненных трудностей Бузова найдет мужчину, который полюбит ее такой, какая она есть.


Анна Котова

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