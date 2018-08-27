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| | Теперь ее семья - это гопник: Максима Галкина оскорбили и призвали Пугачеву бросить его

Теперь ее семья - это гопник: Максима Галкина оскорбили и призвали Пугачеву бросить его

Сегодня, 08:59

Алле Борисовне советуют возобновить отношения с отцом Орбакайте. На фото с ним Примадонна выглядит действительно счастливой.

 

На просторах сети появилась фотография Примадонны и ее бывшего супруга Микаса Орбакаса, в браке с которым и появилась Кристина Орбакайте. Подписчики удивились, что Алла Борисовна находится в таких прекрасных отношениях с экс-возлюбленным.

Многим показалось, что смотрятся они втроем просто замечательно и выглядят, как настоящая семья. Это ощущение у поклонников при просмотре общих снимков с Максимом Галкиным не возникает, потому юмориста оскорбили, заявив, что теперь семья Пугачевой – «это гопник», намекая на шоумена.

«Никакая это не семья, никакая это не пара… Теперь семья Аллы – это гопник», «Жила бы с Орбакасом. Детей бы смогли сделать в свое время, а не как с Максимом, из пробирки», - заявили подписчики.

 

Стоит напомнить, что накануне по сети прокатилась целая череда слухов о возможных изменах Галкина, которого подозревали даже в связи с Кристиной Орбакайте, причем причиной стала поразительная схожесть ее сына с юмористом. Многие также находили в социальных сетях ролики, в которых Галкин покидал светские рауты в компании других женщин.


Николай Офицеров

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