«Престарелый Казанова»: Измены и пьянство Агутина вызваны проблемами в семье с Варум

Общественность уверена, что это не первая измена Леонида Агутина – предыдущие любовные интрижки ему удавалось искусно скрывать от публики.

На днях Анжелика Варум шокировала фанатов намеком на возможный развод с супругом Леонидом Агутиным. Позже появилась информация, что Агутины якобы изменяет своей законной жене с молодой подопечной из шоу «Голос» Элиной Чагой, которой даже снимает жилье в столице. На мероприятии в честь юбилея артиста Элина не стеснялась демонстрировать свои чувства к наставнику, как и он сам, а по завершению вечеринки пара покинула ресторан вместе. Концерт-директор Агутина и Варум назвал информацию об изменах и проблемах в семье одной из крепких пар отечественного шоу-бизнеса фальшивой. Представители артистов опровергли слухи о том, что Леонид Агутин променял жену на 25-летнюю участницу «Голоса».

Многие фанаты надеются, что распространившаяся информация – это только ложные домыслы. Они не могут поверить, что звездный дуэт, являющийся примером любви и верности, может расколоться. Другие боятся, что слухи могут оказаться правдой, как и в случае с Евгением Петросяном и Еленой Степаненко, в развод которых тоже изначально никто не верил. Поклонники наперед умоляют Анжелику Варум простить мужа-изменщика и сохранить семью. Сами артисты пока никак не прокомментировали ситуацию.

Пользователи-реалисты отмечают, что Варум и Агутин уже давно не любят друг друга, а только играют на публику. Кроме того, измены со стороны Агутина, неравнодушного к алкоголю, были часто, уверены в Сети. Даже предположили, что Анжелика знала о неверности мужа, но продолжала сохранять хрупкие семейные отношения ради дочери и общей карьеры. Общественность уверена, что измены и пьянство музыканта вызваны проблемами в семье с Варум, а точнее отсутствием любви. Пользователи считают, что Леонид никогда бы даже не посмотрел на другую женщину, если бы искренне любил и уважал свою жену. «Престарелый Казанова, думающий не головой, а бананом», «Леонид как будто раненый. Не любит он Анжелу – отсюда пьянство и измены», - сделали вывод пользователи.

Ни для кого не секрет, что Леонид Агутин любит выпить. Как-то раз он признался, что именно алкоголь помогает ему справиться с грустью. Данная проблема постепенно разрушила отношения пары, считают эксперты, которые держаться теперь в основном на многолетней привычке. Об интрижках артиста с молодыми дамами говорят давно. Несколько лет назад фестивале «Новая волна» Агутины загулял. Снимки, на которых он в баре любезничает и обнимается с молодой брюнеткой, попали в СМИ.

Мирослава Донцова