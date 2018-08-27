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| | «Вывалила пузо и складки»: Поклонники высмеяли архивное фото Анастасии Волочковой

«Вывалила пузо и складки»: Поклонники высмеяли архивное фото Анастасии Волочковой

Сегодня, 08:19

Анастасия Волочкова в последнее время сильно похудела, а потому может смело демонстрировать фигуру в мини-бикини. Однако поклонники нашли архивное фото знаменитости, на котором сложно узнать балерину.

Пользователи Сети высмеяли архивную фотографию Анастасии Волочковой, которая недавно появилась в микроблоге знаменитости. По словам балерины, кадр был сделан во время съёмок клипа на её песню «Над Землей». Хейтеры удивились неспортивной фигуре Волочковой, которая только выдает профнепригодность балерины.

«Живот...как у женщины 50+..Где пресс?? Вывалила пузо и складки», «Ну баба бабой. Лицо молодое, даже симпатичное, что с пузом?», «Такие ляхи, попа и живот у балерины? Ужас!», «Забыли дофотошопить супер кубики на брюхе. Втянуть не смогла, видимо, уже не втягивается», «Вообще ужас, как будто фигура не Анастасии», - заявили возмущенные пользователи Сети.


Светлана Славянская

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