«Вывалила пузо и складки»: Поклонники высмеяли архивное фото Анастасии Волочковой

Это клип на мою песню «Над Землей» #Repost @anastasiiavolochkovafan with @get_repost ??? #русалка #обворожительная #красотка #блондинка #блонд #красота #роскошь #анастасияволочкова #волочкованастя #волочковаанастасия #волочкова #королева????

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Aug 26, 2018 at 5:00pm PDT