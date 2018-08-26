Дочь Алекса Болдуина страдала нервно-психическим заболеванием

Врачи поставили дочери знаменитого актера диагноз: «Анорексия». При этом недуге человек кажется себе недостаточно стройным.

Дочь Алекса Болдуина и Ким Бейсингер в прошлом страдала нервно-психическим заболеванием, отказываясь от пищи в погоне за стройной фигурой. Девушка обвиняет во всем модельный бизнес. Сейчас популярностью пользуются дамы с осиной талией. В свой адрес Айрленд Болдуин слышала насмешки. Ей часто рекомендовали сбросить вес и в итоге у начинающей модели выработался комплекс неполноценности. Она решила бороться с недостатками своей фигуры голоданием и усиленными тренировками в спортивном зале. Дочь Болдуина целыми днями бегала, желая сжечь ненужные калории.

Девушка принимала препараты, вызывающие рвоту после завтрака, обеда и ужина. В итоге Айрленд Болдуин стала похожа на смертника концлагеря. Врачи называют анорексию серьезным нервно-психическим заболеванием, поскольку у человека появляется установка: «Я далеко не совершенство». И он начинает разрушать свой организм строгими диетами и чрезмерными физическими нагрузками.

Айрленд Болдуин избавилась от анорексии и сейчас ведет нормальный образ жизни. Она умеренно занимается спортом и регулярно питается. Ей больше не хочется быть обладательницей осиной талии и любой ценой становится королевой подиума.

Карьера ее отца Алекса Болудина клонится к закату. Актер отпраздновал свой 60-летний юбилей, но собирается еще не один раз показать свое мастерство зрителям. Удастся ли звезде Голливуда вернуться на вершину киноолимпа покажет время.

Домбровский Сергей