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| | «Зимфургант»: Иван Ургант предстал в образе Земфиры

«Зимфургант»: Иван Ургант предстал в образе Земфиры

Вчера, 22:59

В день рождения знаменитости в Сети опубликовали интересный снимок шоумена.

Иван Ургант примерил на себя образ Земфиры на странице проекта «Вечерний Ургант». Авторы идеи поздравили именитую звезду с праздником и написали, что Ургант огромный фанат исполнительницы. «В 1999-м он возглавлял фан-клуб Земфиры в Санкт-Петербурге и выглядел вот так», - гласит подпись к посту.

Коллаж пришелся по душе поклонникам ведущего Ивана Урганта: «Иван Земфиров», «Совсем не изменился», «Зимфургант», «Мда, Земфира уже не та», «Земфира, шо с твоей бородой?», «Я таких «пацанов» часто вижу на улицах Москвы…Буду знать, что это фанаты Земфиры».


Татьяна Преображенская
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