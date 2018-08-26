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| | Шурыгиной на него не хватает: В Сети «порвали» репетитора из Новосибирска, собравшегося оплодотворять школьниц

Шурыгиной на него не хватает: В Сети «порвали» репетитора из Новосибирска, собравшегося оплодотворять школьниц

Вчера, 22:57

Дмитрий Ильвовский гордо именует себя «Математик №1». Однако в интернете для него припасли другое прозвище – педофил-хайпожор, и не без оснований.

Чуть меньше недели назад блогер, школьный репетитор и юрист по образованию сделал неожиданное заявление по случаю трагедии в ТЦ «Зимняя вишня». Несчастье в Кемерово случилось полгода назад, и теперь Ильвовский решил «поймать хайпа». «Вместо того, чтобы задыхаться в горящем кинотеатре торгового центра, они могли бы трахаться или заниматься петтингом, и остались бы живы», - заявил Ильвовский в новом ролике на YouTube-канале. «Я лично готов переспать с 14-летней девушкой и даже сделать ей ребенка», - добавил репетитор этих самых школьниц, однако потом решил выкрутиться: «Только в стране, где это разрешено законодательством». То обстоятельство, что у него есть жена и дочь математика из Новосибирска не смущает: «Секс – это такой же предмет, как и все прочие. Ему тоже нужно учить. Считайте, что это своего рода ликбез», - пояснил он свою точку зрения.

Сеть тут же взорвалась гневными комментариями: «Урод, моральный деградант! Почему его до сих пор не повязали?», - возмутились пользователи соцсети «ВКонтакте», ознакомившиеся с этим роликом. «Он проведет ликбез. Ха! Шурыгина уже провела одному ликбез и научила считать до восьми», - припомнили скандальную историю с жертвой изнасилования из Ульяновска некоторые юзеры. «Точно, Шурыгиной на него не хватает! Семенов уже помаялся годик на зоне – теперь грехи пошел замаливать, а Диана в шоколаде», - тут же подхватили эстафетную палочку другие подписчики. «Гад гребаный, мурло…», - в Сети просто «порвали» Ильвовского, собравшегося оплодотворять школьниц, как шимпанзе газету.

А тот и в ус не дует, демонстративно не реагируя на народный гнев. Более того, он решил оказать услугу Сергею Собянину в преддверии выборов 9 сентября. Тут тоже без школьниц не обошлось. Две очень юные леди-волонтеры, которые, судя по внешнему виду, еще не один год будут сидеть за партой, собрались показать Дмитрию Москву. Сам же Ильвовский беззастенчиво с ними флиртовал, отчего они смущались и пытались перевести внимание блогера на VR-очки, с помощью которых и будет проводиться для репетитора экскурсия по столице.


Дарья Светозарова
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