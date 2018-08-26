Музыкант раскрутил свой аккаунт в Instagram благодаря пародии на песню Киркорова

Экс-фронтмен групы N.E.V.A. Кирилл Нечаев исполнил композицию «короля» российской поп-музыки «Цвет настроения синий» голосами других певцов.

Екатеринбургский музыкант давно мечтал раскрутить свой аккаунт в Instagram, но сначала у него ничего не получалось. Благодаря пародии на песню Филиппа Киркорова ему удалось достичь намеченной цели. Творчество Кирилла Нечаева высоко оценили Дима Билан, Светлана Лобода, Ольга Бузова и Елена Темникова. Современные звезды шоу-бизнеса убеждены, у молодого человека огромный талант и при должном упорстве он достигнет больших высот. Кирилл Нечаев поблагодарил исполнителей за поддержку. Он собирается и дальше развиваться в этом направлении. Филиппу Киркорову очень понравилась пародия музыканта и он опубликовал ее на своей странице в Instagram.

Группа N.E.V.A. стала одной из самых успешных на «Новой волне». Творческий коллектив распался прошлой весной. Крилл Нечаев прокомментировал данное событие словами: «Каждый из нас будет заниматься музыкой, но отдельно». Сейчас благодаря композиции Киркорова ему удалось завоевать аудиторию в Сети. Возможно в скором времени Кирил Нечаев заявит о себе на большой сцене.

Домбровский Сергей