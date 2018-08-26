«Не инсульт, успокойтесь»: Кардиолог рассказала, что довело Ротару до больничной койки

26 августа российские СМИ сообщили читателям, что артистка София Ротару попала с корпоративной вечеринки в реанимацию. Состояние певицы прокомментировала врач высшей категории Тамара Огиева.

Кардиолог рассказала, что до больничной койки Ротару довела ишемическая атака, возникшая из-за чрезмерных нагрузок. Выступление артистов по напряженности можно сравнить с бегом марафонцев. Поэтому неудивительно, что организм 71-летней Ротару не выдержал, и она потеряла сознание. Кардиолог заявила: «Певица пережила не инсульт, успокойтесь». Несмотря на слова поддержки, доктор советуют артистке сделать МРТ головы. По всей вероятности, у Софии Ротару имеются проблемы с сердечно-сосудистой системой.

В настоящее время при своевременном обращении к врачу подобные заболевания успешно лечатся. Медик советует Ротару не откладывать визит к хорошему специалисту, поскольку для нее прозвучал «тревожный звоночек» и теперь ей нужно больше внимания уделять здоровью.

Для поддержания хорошего тонуса доктора советуют пить больше жидкости. В теплую погоду кровь сгущается, а вода может защитить человека от инсульта. Не следует совершать резких движений, поднимать тяжести и долго стоять на одном месте. Даже при хорошем самочувствии нужно регулярно мерять артериальное давление.

Домбровский Сергей