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| | «Не инсульт, успокойтесь»: Кардиолог рассказала, что довело Ротару до больничной койки

«Не инсульт, успокойтесь»: Кардиолог рассказала, что довело Ротару до больничной койки

Сегодня, 22:23

26 августа российские СМИ сообщили читателям, что артистка София Ротару попала с корпоративной вечеринки в реанимацию. Состояние певицы прокомментировала врач высшей категории Тамара Огиева.

Кардиолог рассказала, что до больничной койки Ротару довела ишемическая атака, возникшая из-за чрезмерных нагрузок. Выступление артистов по напряженности можно сравнить с бегом марафонцев. Поэтому неудивительно, что организм 71-летней Ротару не выдержал, и она потеряла сознание. Кардиолог заявила: «Певица пережила не инсульт, успокойтесь». Несмотря на слова поддержки, доктор советуют артистке сделать МРТ головы. По всей вероятности, у Софии Ротару имеются проблемы с сердечно-сосудистой системой.

В настоящее время при своевременном обращении к врачу подобные заболевания успешно лечатся. Медик советует Ротару не откладывать визит к хорошему специалисту, поскольку для нее прозвучал «тревожный звоночек» и теперь ей нужно больше внимания уделять здоровью.

Для поддержания хорошего тонуса доктора советуют пить больше жидкости. В теплую погоду кровь сгущается, а вода может защитить человека от инсульта. Не следует совершать резких движений, поднимать тяжести и долго стоять на одном месте. Даже при хорошем самочувствии нужно регулярно мерять артериальное давление.


Домбровский Сергей
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