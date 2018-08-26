«Однодневка безголосая»: Соцсети затравили предполагаемую любовницу Агутина

Мнения

«Однодневка безголосая»: Соцсети затравили предполагаемую любовницу Агутина

 «Мягкие рога» музыкант наставил супруге со своей молодой подопечной Элиной Чагой. Теперь девушку…

Покорила сердца: Дочь Пугачевой и Галкина превратили в суперзвезду от Лободы

От редактора

Покорила сердца: Дочь Пугачевой и Галкина превратили в суперзвезду от Лободы

 Артистичной и талантливой Лизе посвятили целое шоу, взяв за основу популярную композицию певицы…

Сюжеты:

«Держитесь подальше»: Во Флориде злоумышленник расстрелял людей на кибертурине «Яндекс» заблокируют в России по требованию Мосгосуда Экс-любовник Клюкиной засветился на шоу «Замуж за Бузову» «Пополнение в семье»: Принц Гарри и Меган Маркл завели домашнего питомца Медики: Терапия у Ротару была подобрана неправильно Только без контакта: Ольга Бузова грубо оттолкнула первого жениха Грудь своя или?.. Пользователи с трудом узнали растолстевшую Седокову Представители Агутина и Варум отреагировали на сообщение об их разводе После слухов о молодой любовнице и разводе с Варум Агутин решил вернуться в Москву «Дома поговорим»: Акиньшина горячим фото дала понять, что вернулась к Шнурову Оружие и жестокость: Принц Уильям впервые взял 5-летнего сына на охоту Американские уфологи обнаружили НЛО в виде космического червя
| | Мстит за флирт с Кирковровым? Сетевые эксперты считают, что Галкин не случайно увлекся Барановской

Мстит за флирт с Кирковровым? Сетевые эксперты считают, что Галкин не случайно увлекся Барановской

Сегодня, 22:12

Поклонников уже лихорадит: неужели развод? Они не хотят верить, но факты вещь упрямая. Более того, юзеры уверены, что молодой муж просто платит «женщине, которая поет» той же монетой.

Не далее, как в начале марта Примадонна устраивала традиционный праздник прихода весны, на который был приглашен бывший супруг Аллы Борисовны Филипп Киркоров. Постройневшая и похорошевшая Пугачева в мини-юбке не стесняясь флиртовала с Филиппом Бедросовичем. А Максим Галкин в это время тихонько напивался в углу. «Опрокидывал, прямо, рюмку за рюмкой», - комментировали поведение юмориста другие гости.

Ответный ход последовал только сейчас. 26 августа в аккаунте главной свахи России Ларисы Гузеевой появилось фото, как Максим спешно покидает шумное мероприятие в компании с Юлией Барановской. Алла Борисовна в это момент также держала в руках бокал.

Инсайдеры уверяют, что в последнее время еще пять лет назад, объявившая войну спиртному Примадонна, стала выпивать. В прошлом месяце появилась запись в ее Instagram, что ей тяжело дышать, она боится не проснуться утром и уже ощущает все прелести пенсионного возраста.

Певица жаловалась на боли в почках и суставах, сухость кожи. Сетевые эксперты тут же заявили, что это последствия злоупотребления алкоголем: «Она сама признавалась, что организм дает сбой, но при правильном образе жизни этого бы не случилось. Она же не обычная пенсионерка, которой лекарств не за что купить. Пьет, вот и болеет». Основания так говорить у них есть. В 2011 году Алла Борисовна во всеуслышание объявила, что бросает курить, так как стала мамой Гарри и Лизы. Однако тогда же она сообщила, что с алкоголем ей пока справиться не так легко. «Я сделаю это, обязательно. Полностью брошу пить!», - пообещала певица журналистам и поклонникам. Однако в 2017 году, летом, артистку срочно госпитализировали. Официально, проблемы с сердцем у Аллы Борисовны являются наследственными, но юзеры припомнили этот инцидент сегодня: «Это из-за выпивки, точно. Наследственность сейчас у всех, пить меньше надо, и моторчик будет в порядке».

Эксперты винят в происходящем Максима Галкина. «Улыбка мартовского кота», - так про него сказала Гузеева. Их прилюдные изъявления в любви кажутся поклонникам фальшивыми, а закулисье – намного печальнее.

Еще в первые годы брака Галкина уличали в изменах. Фанатам казалось странным, что Максим планирует все свои гастроли так, чтобы у Аллы Борисовны не было возможности на них присутствовать. Да и сама Примадонна не слишком страдала: она легко сменила его на Григория Лепса во время Рождественских встреч в 2017 году.

Однажды шоумен проговорился журналистам, что семейная жизнь его утомляет, и отдыхать от этого он может только на концертах. В июне прошлого года его видели в обществе блондинки, которой 37-летний юморист оказывал весьма недвусмысленные знаки внимания. Он похлопывал ее ниже талии, а потом что-то шептал на ухо. Позднее стали говорить, что эта девушка (Елена) одна из его ассистенток. Однако после развода Петросяна и Степаненко на личных помощниц смотрят не слишком благосклонно. Роман с Барановской эксперты подвергают сомнению – очевидно подпись «Мы ушли» была сделана ради хайпа. На самом деле Юлия и Максим давно дружат и вместе работают над многими проектами. В то же время, подруга с легкостью может стать любовницей.


Дарья Светозарова
Новости по теме
Поразительное сходство: Зачем Пугачева копирует Орбакайте?
Поразительное сходство: Зачем Пугачева копирует Орбакайте?

Примадонная поразила пользователей сети своей внешностью.

«Джинсовые колготы»: Максим Галкин возмутил поклонников странным внешним видом
«Джинсовые колготы»: Максим Галкин возмутил поклонников странным внешним видом

Известный российский комик и телеведущий Максим Галкин решил брать пример со своей супруги Аллы Борисовны Пугачёвой и также стал также одеваться не по…

«Неудивительно, что Галкин изменяет»: Кулинария Пугачевой вызвала смех и недоумение фанатов
«Неудивительно, что Галкин изменяет»: Кулинария Пугачевой вызвала смех и недоумение фанатов

Стряпня Аллы Борисовны окончательно закрыла путь к сердцу её люимого, считают поклонники.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости