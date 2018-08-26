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| | «Подлиз засчитан»: Светлану Лободу обвинили в подхалимаже Примадонне

«Подлиз засчитан»: Светлану Лободу обвинили в подхалимаже Примадонне

Сегодня, 21:35

Популярная певица опубликовала видео, где под песню «Суперзвезда» зажигает Лиза Галкина, дочь Пугачевой. Подписчики были шокированы таким «прогибом» артистки.

Лобода дружит с Аллой Борисовной уже очень давно. Недавно Пугачева даже посетила выступление Светланы в Юрмале. Лобода сразу же похвасталась подписчикам совместным снимком с Примадонной. Но недавно поп-звезда поделилась видеороликом, который вызвал неоднозначную реакцию общественности.

Светлана Лобода опубликовала в Instagram нарезку выступлений Лизы Галкиной под свою песню «Суперзвезда», которую исполняют другие дети. Из-за такого ролика Лободу многие обвинили в подхалимаже Примадонне: «Подлиз засчитан», «Это что фан клуб Лизы Галкиной-Пугачевой? Света Вы своих детей так не пиарите, а тут….это подхалимаж что ли?», «Лиза - замечательный ребенок, но это перебор!» «Лиза мне очень нравится. Но это подЛИЗство излишне. На месте Пугачевой я была бы против такого цирка...», «Жополизство», «Что это? Как назвать это? Ну сладкая.хорошенкая. а на центральном телевидении поют для неё песню?».


Татьяна Преображенская
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