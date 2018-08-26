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| | Экс-любовник Клюкиной засветился на шоу «Замуж за Бузову»

Экс-любовник Клюкиной засветился на шоу «Замуж за Бузову»

Сегодня, 21:18

39-летний ди-джей Сергей Наумов пришел на передачу завоевывать сердце звезды «Дома-2» вместе с братом-близнецом Андреем и раскрыл некоторые подробности о своей бывшей девушке.

Экс-любовник победительницы телепроекта «Холостяк» Дарьи Клюкиной засветился на шоу «Замуж за Бузову». Сергей Наумов не очень хорошо отозвался о своей девушке. Дарья Клюкина пришла к нему и рассказала о предложении участвовать в «Холостяке». Ди-джей отпустил ее и больше они не встречались. Сергей Наумов позлорадствовал, поскольку его подруге не удалось построить отношения со знаменитым певцом. Ольга Бузова очень удивилась, когда увидела братьев-близнецов на передаче, но оставила обоих в рамках проекта.

Дарья Клюкина участвовала в «Холостяке» два раза. Ей удалось победить и получить кольцо от солиста Егора Крида. Больше артист и его избранница не афишируют свои отношения. Егор Крид говорит, что воспринимает участие в подобных шоу как шутку и рекомендует поклонникам тоже не относится к увиденному на экране серьезно.


Домбровский Сергей
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