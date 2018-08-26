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| | «Пополнение в семье»: Принц Гарри и Меган Маркл завели домашнего питомца

«Пополнение в семье»: Принц Гарри и Меган Маркл завели домашнего питомца

Сегодня, 21:02

В Кенсингтонском дворце будет жить лабрадор на радость герцогине Сассекской.

В семье британского принца Гарри и герцогини Сассекской Меган Маркл произошло пополнение. Внук королевы Великобритании преподнес супруге подарок, о котором она не могла даже мечтать. У Меган появился лабрадор.

В Канаде Меган Маркл пришлось оставить своих любимых домашних питомцев: Богарта и Гая, так как собаки могли не выдержать длительного перелёта в Соединенное Королевство. Принц Гарри заметил, что его любимой не хватает четвероногого друга и подарил ей щенка породы лабрадор. Возраст животного пока не известен.

Принц Гарри балует Меган, особенно в последнее время, когда американке приходится терпеть нападки недоброжелателей. Так, недавно внук Елизаветы ІІ порадовал возлюбленную романтическим путешествием в солнечную Италию, где пара остановилась на вилле Джорджа Клуни.


Татьяна Преображенская
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