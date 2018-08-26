«Свадьба золотой молодежи»: Племянник Джабраилова отпразднует торжество в Москве

По этому случаю в Грозный отправят частный самолет. В столице влюбленные сыграют свадьбу во второй раз.

Племянник олигарха Умара Джабраилова уже женился на студентке ЧГУ 18-летней Хаве Заурбековой в Грозном. Теперь золотая молодежь собирается отпраздновать торжество в Москве. Свадьба состоится в «Сафисе», куда пригласят 500 гостей. 20-летний Ахмед Джабраилов учится в МГУ. Его отец говорит, что на праздничное мероприятие развлекать родственников и близких семьи предпринимателя пригласили чеченских музыкантов. На свадьбе не будет западных и даже российских звезд шоу-бизнеса.

Специально в честь торжества приготовили гигантский торт. За кулинарное изделие заплатили несколько миллионов. Невесту нарядили в шикарное платье бренда Zuhair Murad. Примечательно, что Ахмед Джабраилов уже женился на избраннице в Грозном, но родственники олигарха решили отметить свадьбу с особым размахом в Москве.

В прошлом году Умара Джабраилова задержали в московской гостинице Four Seasons. Предприниматель открыл стрельбу из пистолета, напугав постояльцев. Бизнесмена подозревают в употреблении наркотиков.

Домбровский Сергей