«Однодневка безголосая»: Соцсети затравили предполагаемую любовницу Агутина

Мнения

«Однодневка безголосая»: Соцсети затравили предполагаемую любовницу Агутина

 «Мягкие рога» музыкант наставил супруге со своей молодой подопечной Элиной Чагой. Теперь девушку…

Покорила сердца: Дочь Пугачевой и Галкина превратили в суперзвезду от Лободы

От редактора

Покорила сердца: Дочь Пугачевой и Галкина превратили в суперзвезду от Лободы

 Артистичной и талантливой Лизе посвятили целое шоу, взяв за основу популярную композицию певицы…

Сюжеты:

Медики: Терапия у Ротару была подобрана неправильно Только без контакта: Ольга Бузова грубо оттолкнула первого жениха Грудь своя или?.. Пользователи с трудом узнали растолстевшую Седокову Представители Агутина и Варум отреагировали на сообщение об их разводе После слухов о молодой любовнице и разводе с Варум Агутин решил вернуться в Москву «Дома поговорим»: Акиньшина горячим фото дала понять, что вернулась к Шнурову Оружие и жестокость: Принц Уильям впервые взял 5-летнего сына на охоту Американские уфологи обнаружили НЛО в виде космического червя «Не знает, как выглядит флаг США»: Трамп опозорился на встрече с детьми «Главное, чтобы не порвалась»: Ксения Собчак расставила ноги и превзошла Волочкову Лобода публично отреклась от Родины, назвав себя российской певицей Скандал на концерте Бейонсе: Бешеный фанат выбежал на сцену и напугал певицу
| | Именно это ты хотел сказать?! Жених-миллионер «облажался» при знакомстве с Бузовой

Именно это ты хотел сказать?! Жених-миллионер «облажался» при знакомстве с Бузовой

Сегодня, 20:55

Женя Назаров решил не тратить время на комплименты: «Привет, я Женя, долларовый миллионер из Москвы», - заявил он при встрече и вручил певице шикарный букет красных роз. Однако радости от этого артистка не испытала.

«Привет, я миллионер! Так в лоб.. Именно это ты хотел сказать?! А как же «ты шикарная», «ты мне нравишься», «приятно пообщаться»?, - возмутилась Бузова. – А дальше что? «Пойдем в ЗАГС?».

Женя и не скрывает, что Ольга интересна ему больше, как деловой партнер. «Уверен, мы затмим Дэвида и Викторию Бэкхемов. Я продвигаю криптовалюту, а Ольга создала Buzcoin. Мы успешные деловые люди и сумеем создать качественный тандем», - пояснил он в свой приход на шоу. Позднее, в беседе с ведущей Мариной Кравец, он рассказал, что ищет яркую личность и не пожелал признавать, что «облажался» при знакомстве.

Также на девушку заявили претензии близнецы: «Тебе мало половин?, - просили у Ольги Сергей и Андрей Наумовы. – Получай сразу целое!». Ольга растерялась, но была приятно удивлена. Ее совсем не смутило, что один из них – Сергей - был в отношениях с Дарьей Клюкиной, победительницей шоу «Холостяк» с Егором Кридом. А вот на разговор артистка пригласила Акбар Юсупова, своего давнего знакомого, неожиданно явившегося на проекте в качестве потенциального супруга.


Дарья Светозарова
Новости по теме
«О провале нет речи»: Ольга Бузова отрицает, что её криптовалюта BuzCoin потерпела крах
«О провале нет речи»: Ольга Бузова отрицает, что её криптовалюта BuzCoin потерпела крах

Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова решила опровергнуть информацию о том, что её криптовалюта BuzCoin потерпела крах.

«Надо же мужчину найти»: Ольга Бузова рассказала, когда планирует стать мамой
«Надо же мужчину найти»: Ольга Бузова рассказала, когда планирует стать мамой

32-летняя телеведущая и певица, как и все девушки, мечтает найти настоящего мужчину и родить ему ребенка.

«Ты же миллионер!»: Поклонники критикуют Ольгу Бузову за отсутствие финансовой помощи бабушке
«Ты же миллионер!»: Поклонники критикуют Ольгу Бузову за отсутствие финансовой помощи бабушке

 Ольга Бузова является одной из самых популярных представительниц российского шоу-бизнеса, которая зарабатывает деньги не только на своих концертах. Однако…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости