Именно это ты хотел сказать?! Жених-миллионер «облажался» при знакомстве с Бузовой

Женя Назаров решил не тратить время на комплименты: «Привет, я Женя, долларовый миллионер из Москвы», - заявил он при встрече и вручил певице шикарный букет красных роз. Однако радости от этого артистка не испытала.

«Привет, я миллионер! Так в лоб.. Именно это ты хотел сказать?! А как же «ты шикарная», «ты мне нравишься», «приятно пообщаться»?, - возмутилась Бузова. – А дальше что? «Пойдем в ЗАГС?».

Женя и не скрывает, что Ольга интересна ему больше, как деловой партнер. «Уверен, мы затмим Дэвида и Викторию Бэкхемов. Я продвигаю криптовалюту, а Ольга создала Buzcoin. Мы успешные деловые люди и сумеем создать качественный тандем», - пояснил он в свой приход на шоу. Позднее, в беседе с ведущей Мариной Кравец, он рассказал, что ищет яркую личность и не пожелал признавать, что «облажался» при знакомстве.

Также на девушку заявили претензии близнецы: «Тебе мало половин?, - просили у Ольги Сергей и Андрей Наумовы. – Получай сразу целое!». Ольга растерялась, но была приятно удивлена. Ее совсем не смутило, что один из них – Сергей - был в отношениях с Дарьей Клюкиной, победительницей шоу «Холостяк» с Егором Кридом. А вот на разговор артистка пригласила Акбар Юсупова, своего давнего знакомого, неожиданно явившегося на проекте в качестве потенциального супруга.

Дарья Светозарова