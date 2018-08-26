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| | Победительница шоу «Холостяк» живет с чувством стыда

Победительница шоу «Холостяк» живет с чувством стыда

Сегодня, 20:37

Дарья Клюкина поделилась своими мыслями с подписчиками в Instagram.

Победительница шоу «Холостяк» опубликовала фото в Сети и подписала его словами: «Не могу избавиться от чувства стыда за других. Некоторые совершают глупые поступки, а неловкое чувство приходит ко мне». Дарья Клюкина живет с убеждением, что произнесенные или написанные фразы являются субъективным мнением определенного человека и зачастую к реальности это не имеет никакого отношения. Подписчики жалеют победительницу передачи «Холостяк», поскольку считают, девушка опубликовала этот пост из-за обиды.

В шоу Егор Крид выбрал Дарью Клюкину, а затем не захотел развивать отношения дальше. Певца жестко раскритиковали за этот поступок. Артист вообще не понял, почему предъявляют претензии поклонники программы. Егор Крид объясняет зрителям, шоу «Холостяк» предназначено для развлечения людей. Это своего рода постановка и он удивляется, что фанаты поверили в правдивость отношений на данной программе.

Подписчики советуют Дарье Клюкиной забыть прошлое, поскольку выбор «бывшего» уже не имеет никакого значения. Пользователи рекомендуют девушке не обращать внимание на высказывания артиста. Победительнице «Холостяка» желают терпения, чтобы выжить в мире идиотов.


Домбровский Сергей
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