Медики: Терапия у Ротару была подобрана неправильно

Прославленную певицу тщательно обследовали и обнаружили массу нарушений в лечении.

Медики рассказали, что София Ротару неправильно лечилась до госпитализации. Артистка не пила лекарств, которые препятствуют тромбозу. «Терапия у нее была подобрана неправильно», - заявили кардиологи после обследования и беседы с Ротару.

Стоит отметить, что после МРТ у Ротару были обнаружены множественные очаги старых инсультов. Врачи отметили, что состояние певицы стабильное, однако она ещё пять дней может находиться в больнице.

Ранее информировалось, что София Ротару успокоила испуганных фанатов, переживающих за ее здоровье, отметив, что она в норме и очень хочет мороженого.

Татьяна Преображенская