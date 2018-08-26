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| | Медики: Терапия у Ротару была подобрана неправильно

Медики: Терапия у Ротару была подобрана неправильно

Сегодня, 20:35

Прославленную певицу тщательно обследовали и обнаружили массу нарушений в лечении.

Медики рассказали, что София Ротару неправильно лечилась до госпитализации. Артистка не пила лекарств, которые препятствуют тромбозу. «Терапия у нее была подобрана неправильно», - заявили кардиологи после обследования и беседы с Ротару.

Стоит отметить, что после МРТ у Ротару были обнаружены множественные очаги старых инсультов. Врачи отметили, что состояние певицы стабильное, однако она ещё пять дней может находиться в больнице.

Ранее информировалось, что София Ротару успокоила испуганных фанатов, переживающих за ее здоровье, отметив, что она в норме и очень хочет мороженого.


Татьяна Преображенская
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