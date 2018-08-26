Только без контакта: Ольга Бузова грубо оттолкнула первого жениха

С первых кадров шоу «Замуж за Бузову» Ольга показала себя настоящей недотрогой. Едва начались знакомства с женихами, певица дала понять, что характер у нее не сахар.

Первый кандидат на роль будущего мужа, лейтенант в запасе Александр Гринев припас для певицы шикарный букет белых роз. После дюжины дежурных комплиментов, он потянулся к девушке, чтобы дружески чмокнуть ее в щеку, но теледива резко отпрянула и даже толкнула кавалера: «Не надо, только без контактов! Для меня поцелуй даже в щечку значит очень много», - заявила она.

Александр был заметно сконфужен и поспешил удалиться. «Он нежный, приятный, но слишком напористый», - прокомментировала ситуацию певица. А вот третий кандидат вручил знаменитой невесте букет ромашек: «Давай погадаем, будет у нас любовь или нет», - предложил предприниматель Денис Лебедев. «Давайте», - согласилась девушка. Невеста №1 отрывала лепестки и вышло, что любовь между ними будет. Ольга и сама не заметила, как пропустила поцелуй в щеку. «Это что сейчас было? Он меня поцеловал? Я ему повзолила?», - растерянно спросила Ольга у телекамер, а затем рассмеялась.

Дарья Светозарова