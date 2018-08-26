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| | «Ксюша помогла снять оковы»: Виторган хвастается семейным счастьем с Собчак

«Ксюша помогла снять оковы»: Виторган хвастается семейным счастьем с Собчак

Сегодня, 20:39

Максим Виторган и Ксения Собчак живут вместе пять лет. Сначала этой паре предрекали развод, но журналистка и режиссер разбивают стереотипы и доказывают свои чувства каждый раз, когда сталкиваются с критикой.

Виторган хвастается семейным счастьем, поскольку у него складываются прекрасные отношения с Собчак. На начальном этапе они выглядели как представители разных Вселенных. Со временем же становятся всё больше похожими друг на друга. Виторган поблагодарил своих родителей, так как он вырос в интеллигентной семье. Родственники приобщили его к культуре и чтению литературы. Виторган не раз поддавался искушению потратить все деньги в казино, но совесть и воспитание не разрешали ему этого сделать.

Виторган выразил благодарность Собчак, поскольку «Ксюша помогла снять оковы». Она пришла в его жизнь с новыми идеями. Журналистка не боится говорить правду в глаза и этим воодушевляет Виторгана. Одним из самых больших своих недостатков режиссер называет лень. Собчак помогает Виторгану взбодриться, хотя иногда он не слушает советов своей активной жены.

Супруги воспитывают сына Платона и развивают карьеру. Несмотря на нерадостные прогнозы относительно их любви, они чувствуют себя счастливыми и всем желают добра.


Домбровский Сергей
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