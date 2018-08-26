Грудь своя или?.. Пользователи с трудом узнали растолстевшую Седокову

Певица никогда не была слишком худой, но ее фигура «песочные часы» пользователей неизменно восхищала. А теперь Анна все больше и больше становится похожа на многодетную мать.

«Люблю тебя, выходной!», - жизнерадостно написала экс-солистка «ВИА Гры» в комментарии к весьма откровенному фото в лифте с зеркалами. И тут фанаты заподозрили, что Аня их обманывает самым бессовестным образом. «Какие 68 кило? Тебе же скоро понадобиться размер XXXL. Диета и спортзал – не забывай», - заявили хейтеры. «У тебя грудь своя или?.. Одна больше, а другая меньше кажется, или ракурс неудачный?», - неожиданно разглядели они изъян в фигуре пышнотелой красотки. «Не, все в порядке, богиня. И булочки и орешки – все родное», - успокоили встревоженных юзеров другие поклонники.

«Только вот на булочки налегать не нужно, еще немного и поплывешь», - предупредили знаменитость фанаты. «Так это Седокова? Ишь как раздуло!», - с трудом узнали певицу некоторые фанаты. Однако пышные формы и пикантный наряд экс-виагринки большинству понравились. Свое восхищение они выражали лайками. За пару часов их набралось почти 65 тысяч.

Дарья Светозарова