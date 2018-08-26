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| | Представители Агутина и Варум отреагировали на сообщение об их разводе

Представители Агутина и Варум отреагировали на сообщение об их разводе

Сегодня, 20:21

На волне «разводного бума», охватившего звезд российской эстрады, анонимные источники запустили слух о расставании пары. Они же утверждали, что певец якобы променял постаревшую жену на свою молодую подопечную с проекта «Голос».

Однако концерт-директора Леонида Агутина и Анжелики Варум не подтвердили эту информацию, назвав ее «ложными домыслами». По их словам, подобные сплетни периодически появляются в прессе, и надоели им за 30 лет работы, однако они не имеют под собой реальной основы.

Представители отечественных звезд заверяют поклонников, что исполнители не задумываются о разводе, поскольку их союз прочен на зависть многим. Они также опровергли сведения о романе Агутина с участницей музыкального шоу 25-летней Элиной Чагой.

Хотя инсайдеры утверждают, что юная исполнительница была приглашена на юбилей Агутина, который, не стесняясь, демонстрировал свои чувства к Элине на публику, а в конце вечера даже удалился из ресторана вместе с ней.


Пойда Анна
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