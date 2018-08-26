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| | После слухов о молодой любовнице и разводе с Варум Агутин решил вернуться в Москву

После слухов о молодой любовнице и разводе с Варум Агутин решил вернуться в Москву

Сегодня, 20:12

Звезды никак не комментируют новость о расставании, хотя поклонники их буквально умоляют опровергнуть слухи. В своем Instagram-аккаунте 50-летний музыкант информирует только о своих передвижениях.

Не так давно Анжелика Варум шокировала поклонников намеком на возможное расставание с мужем Леонидом Агутиным. Звезды вместе более 20 лет, 18 из которых в официальном браке, поэтому до настоящего момент по праву считались одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. Теперь инсайдер сообщил СМИ, что Леонид Агутин наставил Анжелике Варум «мягкие рога» с молодой подопечной – 25-летней экс-участницей шоу «Голос» Элиной Чага, при этом артист и молодая певица уже не стесняются демонстрировать чувств, а музыкант даже снимает ей квартиру в Москве. Именно тот факт, что сам певец решил перебраться из Питера в Москву, в очередной раз подогрел самые страшные опасения фанатов.

До свидания, Питер! Привет, Москва!

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Поклонники буквально засыпали Анжелику Варум и Леонида Агутина вопросами об их разводе. Многие при этом отметили, что они идеальная пара, и попросили звезд опровергнуть сообщения о расставании: «Неужели и ваша пара распалась? Нет нет... надеюсь это слухи», «Пожалуйста, напишите, что это неправда». Другие же гневно обвинили музыканта в развале семьи. После слухов о молодой любовнице и разводе с Варум Агутин в своем Instagram-аккаунте сообщил подписчикам только то, что решил вернуться в Москву. Ситуацию он никак не комментирует.


Виктория Озерова
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