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| | «Дома поговорим»: Акиньшина горячим фото дала понять, что вернулась к Шнурову

«Дома поговорим»: Акиньшина горячим фото дала понять, что вернулась к Шнурову

Сегодня, 20:07

Актриса не тяготится разлукой с Геловани, публикуя сексуальные снимки с отдыха.

Оксана Акиньшина эпатировала общественность горячим фото в купальнике, опубликовав его в своем микроблоге. Однако подписчиков шокировала не сама жаркая фотография, а ответ Акиньшиной Сергею Шнурову.

Звезда кино подписала пост: «Ну а что,,,!», при этом лидер «Ленинграда» оценил прелести актрисы написав «Ничего)))». Написав «Спи давай, ничего ему! Дома поговорим» Акиньшина явно дала понять, что вернулась к Шнурову, с которым у нее когда-то был бурный роман.

Фанаты считают, что ради Сергея Оксана решила разойтись с Арчилом Геловани, с которым она прожила 6 лет и родила двоих детей. Поклонники Акиньшиной были удивлены смелой публикацией звезды: «Вау...откровенно)))», «А сиськи свои?», «да хоть и импланты... Все равно шикарная!!! Некорректный вопрос!», «Прям чувствуется страсть», «Очень даже ничего)))», «Хорошие сиськи».

«НУ так а где Шнур то?», «Алло, Галочка, ты не поверишь! Шнуров бросил свою кикимору...», «Сергей Владимирович я балдею от Вашего джентельменства!!)», «Телка Шнура», «Шнура можно понять», - не унимались комментаторы, задетые интимной перепиской знаменитостей.


Татьяна Преображенская
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