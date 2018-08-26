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| | Никас Сафронов вверил свое здоровье корейским хирургам

Никас Сафронов вверил свое здоровье корейским хирургам

Сегодня, 19:55

Популярный художник серьезно травмировал одно из своих главных «сокровищ» - указательный палец правой руки. Он не принял всерьез «незначительный» инцидент, в результате чего возник сепсис костных тканей.

По словам Никаса Сафронова, около года назад он порезал палец рабочей руки о край железной банки, но не придал этому особого значения, лишь перебинтовав пострадавшую конечность. Как оказалось зря, порез сильно воспалился, так как были повреждены сухожилия и сепсис перекинулся на костные ткани.

Жизнь художнику спас профессионализм местных военных медиков, которые провели несколько операций, однако восстановить подвижность пальца они так и не смогли. Никас решил доверить будущее своих картин заграничной медицине, обратившись к маститому хирургу из Мадрида, который согласился прооперировать творца за 60 тысяч евро.

Художника насторожил подход к делу заграничного «светила» медицины, который молниеносно принял решение о хирургическом вмешательстве без предварительных анализов и обследований. На помощь Сафронову пришла знакомая, порекомендовавшая услуги корейских врачей, которые с честью справились с поставленной задачей. Они провели две сложнейшие операции, а также ряд медицинских процедур, который вместе с пребыванием в клинике обошлись творцу в 25 тысяч долларов. Теперь ему предстоит длительный процесс реабилитации, направленный на полное восстановление подвижности пальца.

К счастью, незадолго до несчастья, художник успел застраховать свои рабочие «инструменты» на 9 миллионов рублей, которые частично покрыли его расходы.


Пойда Анна
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