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| | Сижу в тачке и ноги в раскорячку: Поклонники рассорились из-за туфель Лены Темниковой

Сижу в тачке и ноги в раскорячку: Поклонники рассорились из-за туфель Лены Темниковой

Сегодня, 19:41

Экс-солистка группы SEREBRO одна из немногих звезд шоу-бизнеса, которую в Сети чаще хвалят, чем ругают. Однако на этот раз певица дала хейтерам повод порезвиться.

Свежий снимок демонстрирует певицу в шикарном авто. В строгом деловом костюме и с серьезным вдумчивым лицом Лена как никогда напоминала скромнягу, но поза фолловеров расстроила. «Не поняла, а что так ноги расставила?», - удивилась одна из подписчиц. «А руку прямо туда засунула, хорошо, хоть брюки не сняла», - откликнулись другие острословы. «У меня даже стихи получились: сижу я в тачке и ноги в раскорячку», - поделился своими поэтическими опытами еще один созерцатель.

Многие не обратили на позу внимания. А если и обратили, то пошлого ничего не увидели: «Обычная поза, если фотограф хочет акцентировать внимания на туфлях. Видите, как они вперед выдаются?», - объяснил ракурс просвещенный в подобных деталях подписчик. «Туфли супер, воу-воу-воу, хочу такие. Леночка, а где Вы их купили?», - тут же «проснулись» шопоголики и просто модницы.

«Ужас туфли! Что за древняя платформа? У моей бабушки такие стояли. Так вот, даже она их не носит лет сто», - неожиданно заявили хейтеры. «Костюм Вам, Лена, очень идет, но туфли… Сколько Вам заплатили, что Вы их напялили?», - спросили другие подписчики. «Туфли просто супер. Стиль ретро, слышали о таком, гости деревенские? А ваша бабуля должна пенсию лет 20 откладывать, чтобы подметку купить от этих туфель», - резко ответили хейтерам поклонники. Дальше из-за туфель Темниковой подписчики откровенно рассорились. Некоторые еще пытались написать комплименты самой певице, но за «туфельными» войнами их трудно было рассмотреть. Тем не менее, всего за минуту снимок Лены лайкнули 54 тысячи пользователей.


Дарья Светозарова
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