«Русская Кайли Дженер»: Наталья Рудова удивила новым имиджем

Помимо этого, артистка дала очередной совет, который, по мнению фанатов, был дан самой себе, как буд-то она себя в чем-то убеждала.

Некоторое время назад в Сети появилось новое фото артистки Натальи Рудовой, которое она сопроводила постом. В публикации артистка дала очередной совет своим поклонникам. Знаменитость написала, что стабильность создаешь человек сам и это не связано с людьми, которые в данный момент его окружают. В завершении короткого поста Наталья попросила пользователей наслаждаться жизнью. Подписчики не смогли проигнорировать публикацию. Первое, что заметили поклонники, это новая прическа. Рудова на фото изображена с каре. Одним преображение знаменитости понравилось, так как она уменьшило ее возраст. Также, по их мнению, артистка напоминает Кайли Дженер, сестру Ким Кардашьян. Другие начали возмущаться по поводу того, что она остригла шикарную копну волос.

Также были и такие, которые спрашивали, это действительно новая прическа или парик. По поводу поста одна из подписчиц написала, что советы артистки ей помогают во всем. Однако нашелся подписчик, который начал критиковать, что данные советы звезда пишет только для себя, вроде как убеждает в своих словах саму себя.

Анна Котова