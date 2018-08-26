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| | «Любите зелень»: Прохор Шаляпин соскучился по волгоградским степям после Мальдив

«Любите зелень»: Прохор Шаляпин соскучился по волгоградским степям после Мальдив

Сегодня, 19:28

Певец из Волгограда решил вернуться в родные края и поделился яркими впечатлениями, вспомнив красивые поэтические строки.

Прославленный исполнитель Прохор Шаляпин соскучился по волгоградским степям после жаркого отдыха на Мальдивах. Певец опубликовал фото в микроблоге, на котором он задумчиво позирует в красивом лесу. При этом волгоградец подписал пост строками из стихотворения С.Маршака: «Цените слух, цените зренье. Любите зелень, синеву - Все, что дано вам во владенье Двумя словами: я живу…»

Фанаты звезды оценили настроение Шаляпина и с восторгом написали: «Красивое место», «Красавец мужчина в дремучем лесу», «Особо долго так не постоишь в лесу, комаров там полно. Но на фото все прекрасно».

Один из подписчиков Прохора Шаляпина предостерег романтически настроенного певца: «Все прекрасно! Но будь осторожен, Прохор, там лесная нимфа рядом ходит».


Татьяна Преображенская
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