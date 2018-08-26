«Было бы за что»: Пользователи выяснили, что за сердце Бузовой будут бороться «Lil Peep и Нагиев»

В Сети обсуждают участников шоу «Замуж за Бузову», похожих на популярных артистов. Пользователи решили, что они однозначно не состоялись в жизни, так как пришли в проект, чтобы жениться на телеведущей.

Сегодня в эфир телеканала ТНТ выходит первый выпуск нового проекта «Замуж за Бузову», в котором мужчины будут бороться за сердце популярной телеведущей. В преддверии старта шоу в Сети появились имена всех его участников и даже их фотографии, поэтому пользователи получили возможность оценить и обсудить всех возможных кандидатов в мужья Ольги Бузовой. Некоторые из них оказались похожими на отечественных и зарубежных артистов. Так подписчики одного из пабликов в соцсети «ВКонтакте» выяснили, что за сердце Бузовой будут бороться «Lil Peep и Нагиев». Автор поста пошутил, что он до того, как увидел фотографии этих участников даже не подозревал о подобном. Многие пользователи поддержали шуточную идею, отметив, что данные кандидаты действительно похожи на Lil Peep и Нагиева, другим же они показались «копиями» Стаса Костюшкина и лидера группы «Пошлая Молли».

Но нашлись и те, кто раскритиковал идею шоу и его участников: «Это ж как надо ненавидеть себя и свою жизнь, чтобы прийти и пытаться жениться на этом», «Дожились, было бы за что бороться», «Нагиев, ну ты-то куда?)».

Виктория Озерова