«Очень хочется мороженого»: Потерявшая память Ротару рассказала о самочувствии

Знаменитость опровергла слухи о крайне тяжелом состоянии, поделившись новостью с подписчиками в Instagram.

«Друзья! Действительно, вчера возникли некоторые проблемы со здоровьем... Спасибо всем за поддержку и заботу! Я уже в норме и очень хочется мороженого!», - написала в микроблоге София Ротару.

Многочисленные фанаты очень переживали за легендарную исполнительницу после сообщений о том, что София Ротару попала в реанимацию. Об этом писал один из уфимских сайтов со ссылкой на собственный источник. Но «потерявшая память» Ротару рассказала о своем самочувствии и опровергла уфимскую новость.

Фолловеры рады за своего кумира и желают Ротару выздоровления: «София Михайловна, здоровья Вам!!! Мы Вас очень любим», «Берегите себя Мы ужасно испугались. Любим Вас».

По комментарию Софии Михайловны можно судить, что ее здоровью ничего не угрожает. Разве что ангина, если много мороженого съест.

Татьяна Преображенская