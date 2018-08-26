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| | Неверный супруг Ани Лорак посвятил выходные дочери

Неверный супруг Ани Лорак посвятил выходные дочери

Сегодня, 18:52

После «громкого» скандала, вызванного изменой Мурата Налчаджиоглу с молодой финалисткой конкурса «Мисс Украина Вселенная» Яной Беляевой своей жене-певице, мужчина затаился. Ни он, ни Ани Лорак никак не комментировали сложившуюся ситуацию, но на днях мужчина поделился некими подробностями из личной жизни.

 

В частности Мурат выложил в свой аккаунт в соцсети Instagram серию-снимков, посвященных совместно проведенным с его 7-летней дочерью выходным. Папа и дочь прекрасно провели время в музее оптических иллюзий, где София смогла поиграть с живыми бабочками. На фотографиях девочка выглядит счастливой в обществе отца, поэтому фанаты выдвинули предположение, что она не знает о распаде семьи.

  Мнения подписчиков относительно этого «жеста» разошлись, некоторые считают, что таким образом Мурат пытается доказать всю несерьезность раздутого в прессе скандала, который не способен разрушить их семью. По мнению других, мужчина старается показать, любовь к дочери не зависит от отношений с ее матерью.


Пойда Анна
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