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| | Грудь как-то покосилась: Поклонники заподозрили Лободу в пластической операции после родов

Грудь как-то покосилась: Поклонники заподозрили Лободу в пластической операции после родов

Сегодня, 19:03

Не секрет, что Светлана начала выступать почти сразу после рождения дочери. При этом ее фигура поражает стройностью, но нечто на последнем снимке звезды натолкнуло фанов на мысль о вмешательстве хирурга.

 

Певица запечатлелась в шикарном красном платье, и по всему видно, что белье артистка в этот раз проигнорировала. В общем, фанаты получили возможность насладиться эдаким ангельско-демоническим коктейлем в одной лишь певице: красное лакированное платье и сияющие волосы впечатлили зрителей.

«Светочка ты самая лучшая, молодец!», «Космос, суперженщина, шикарная Лобода», «Богиня, невероятная, идеальная», - делились юзеры восторженными отзывами. Однако некоторые поклонники заподозрили Лободу в пластической операции. Сомнения возникли у них из-за груди артистки. Пышный бюст никого не удивил – женщина недавно родила как-никак – но было нечто странное. Обе молочные железы, по их наблюдениям, «поплыли» в одну сторону. «Сиси скособочились. Или мне кажется?», - спросила одна из подписчиц. «Нет, и правда как-то покосилась, имплант некачественный видно попался», - согласилась еще одна пользовательница.

«Если смотреть с экрана, то влево, есть немного. А так – наверное, вправо», - поделился наблюдениями третий юзер. «Бред какой! Никаких операций Света не делала. Она без бюстгальтера и вполоборота, вот и кажется, что сплющилось немного», - объяснил наличие «дефекта» другой наблюдатель. Однако большинство нашло снимок прекрасным. Об этом свидетельствуют и лайки в количестве 34 тысяч.


Дарья Светозарова
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