Грудь как-то покосилась: Поклонники заподозрили Лободу в пластической операции после родов

Не секрет, что Светлана начала выступать почти сразу после рождения дочери. При этом ее фигура поражает стройностью, но нечто на последнем снимке звезды натолкнуло фанов на мысль о вмешательстве хирурга.

Певица запечатлелась в шикарном красном платье, и по всему видно, что белье артистка в этот раз проигнорировала. В общем, фанаты получили возможность насладиться эдаким ангельско-демоническим коктейлем в одной лишь певице: красное лакированное платье и сияющие волосы впечатлили зрителей.

«Светочка ты самая лучшая, молодец!», «Космос, суперженщина, шикарная Лобода», «Богиня, невероятная, идеальная», - делились юзеры восторженными отзывами. Однако некоторые поклонники заподозрили Лободу в пластической операции. Сомнения возникли у них из-за груди артистки. Пышный бюст никого не удивил – женщина недавно родила как-никак – но было нечто странное. Обе молочные железы, по их наблюдениям, «поплыли» в одну сторону. «Сиси скособочились. Или мне кажется?», - спросила одна из подписчиц. «Нет, и правда как-то покосилась, имплант некачественный видно попался», - согласилась еще одна пользовательница.

«Если смотреть с экрана, то влево, есть немного. А так – наверное, вправо», - поделился наблюдениями третий юзер. «Бред какой! Никаких операций Света не делала. Она без бюстгальтера и вполоборота, вот и кажется, что сплющилось немного», - объяснил наличие «дефекта» другой наблюдатель. Однако большинство нашло снимок прекрасным. Об этом свидетельствуют и лайки в количестве 34 тысяч.

Дарья Светозарова