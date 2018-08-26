После расставания с неверным возлюбленным Кортни Кардашьян развлекается в Мексике

Американская звезда реалити-шоу решила не страдать из-за измены Юнеса Бенджима, а посвятить время себе. Модель отдохнула на пляжах Кабо-Сан-Лукаса вместе с подругами и продемонстрировала прекрасную форму в бикини.

Не так давно стало известно о разрыве Кортни Кардашьян с молодым бойфрендом Юнесом Бенджимой. Таблоиды сообщили, что звезда реалити-шоу уличила возлюбленного в измене с начинающей моделью Джорданой Озуной. Сами «любовники» стали отрицать роман, утверждая, что они просто друзья, но Кортни Кардашьян это не убедило, и она «без лишних разговоров» разорвала отношения, длившиеся почти два года. Казалось бы, что после такого звезда должна была «упасть в уныние», но, как выяснили зарубежные информагентства, после расставания с неверным возлюбленным Кортни Кардашьян решила не страдать, а отправилась отдыхать.

Кортни Кардашьян вместе с подругами Сарой Говард и Стефани Шеферд, а также тренером Амандой Ли и визажистом Хруш Ачемян развлекается в Мексике. Девушки «совершили бегство» в Кабо-Сан-Лукас в пятницу утром. Уже в субботу Кортни Кардашьян заметили на пляже курортного города в ярком розовом бикини. Она выглядела очень эффектно, а наряд позволил ей продемонстрировать привлекательные изгибы тела и идеальную физическую форму.

Виктория Озерова