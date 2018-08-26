«Главное, чтобы не порвалась»: Ксения Собчак расставила ноги и превзошла Волочкову

36-летняя Ксения Собчак рассмешила поклонников новой позой из йоги. Знаменитая телеведущая расставила ноги, чем и превзошла знаменитые шпагаты Анастасии Волочковой.

Ксения Собчак ещё может удивить своих поклонников. Недавно известная ведущая продемонстрировала в Сети превосходную растяжку, которой может позавидовать даже Анастасия Волочкова. Стоит отметить, что Собчак практикует йогу уже на протяжении нескольких лет.

«Главное, чтобы не порвалась», «Вот так растяжка. Браво, Ксюша!», «Решили по стопам Волочковой пойти? Напомнить о себе раздвинув ноги?», «Ого! Это ложная асана йоги, по себе знаю», «пример многим мамочкам, которые не могут в форму прийти после родов. Отличная растяжка», - прокомментировали фото Собчак фолловеры в Instagram.

Светлана Славянская