Лобода публично отреклась от Родины, назвав себя российской певицей

Это заявление исполнительница сделала в рамках интервью одному из западных изданий. Об этом стало известно после гневного поста Алексея Давиденко на личном аккаунте в соцсети Facebook.

По словам Давиденко, он наткнулся на выпуск газеты с рекламой предстоящего концерта в холе отеля в Монте–Карло. Однако радость за популярность исполнительницы, быстро растущей за границей, сменилась горьким разочарованием, когда он всмотрелся в объявление. В нем было указано, что скоро в Монте-Карло выступит одна из самых успешных и востребованных российских звёзд LOBODA.

Подобное поведение шокировало Алексея, поскольку он не понимает, почему певица тал легко отреклась от своих украинских корней. Недоумение также вызывает позиция менеджеров Светланы Лободы, которые вместо того, чтобы исправить положение вещей потакают «звездным прихотям» из меркантильных соображений.

В качестве примера для подражания Давиденко привел своего 7-летнего сына, который опровергает ошибочное заявление, когда в других странах его из-за произношения путают с россиянином. В таких случаях он всегда назвает себя украинцем, не стесняясь, а гордясь своим происхождением.

Пойда Анна